Британцы назвали лучшие новые электромобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 новых электромобилей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты рассказали о главных преимуществах и недостатках этих моделей.

Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей 2023 года. Эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты протестировали десятки новых электромобилей, которые доступны на британском рынке. В рейтинг вошли 10 моделей с отличными характеристиками.

Всего эксперты выделили по несколько плюсов и минусов для каждой из представленных моделей. По их мнению, именно эти факторы лучше всего описывают каждый из автомобилей.

ТОП-10 новых электромобилей по мнению экспертов:

10. BMW i4

BMW i4 быстрый и приятный в управлении Фото: BMW

Электрический седан BMW i4 предлагает отличную динамику и большой запас хода. Также эксперты отметили приятное управление модели.

Плюсы:

хорошая динамика;

большой запас хода;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

высокая стоимость;

не такой быстрый, как Tesla Model 3 Performance;

неразвитая зарядная инфраструктура.

9. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV отличается высоким уровнем практичности Фото: Skoda

Стильный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV отличается высоким уровнем практичности и богатым оснащением. Помимо этого приятно удивляет стоимость модели.

Плюсы:

низкая стоимость;

высокий уровень практичности;

приятное управление.

Минусы:

плохая динамика;

мало удовольствия от вождения;

неудобная информационно-развлекательная система.

8. MG4 EV

MG4 EV предлагает богатое оснащение за невысокую стоимость Фото: MG

Эксперты заявили, что MG4 является одним из лучших электромобилей по соотношению цена-качество. Модель предлагает богатое оснащение и большой запас хода.

Плюсы:

низкая стоимость;

большой запас хода;

расширенная гарантия.

Минусы:

дешевые материалы в салоне;

неприятное управление;

неудобная информационно-развлекательная система.

7. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 отличается необычным дизайном Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 привлекает необычным ретро-дизайном и предлагает просторный салон. Еще одним преимуществом модели является поддержка быстрой зарядки.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

быстрая скорость зарядки;

просторный интерьер.

Минусы:

не такой тихий как конкуренты;

неприятное управление;

дешевые материалы в салоне.

6. Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo быстрый и необычный электромобиль Фото: Porsche

Спортивный электрический универсал повышенной проходимости является одним из самых быстрых в своем классе. Также модель привлекает отличным качеством сборки и просторным интерьером.

Плюсы:

хорошая динамика;

много места для задних пассажиров;

качественный интерьер.

Минусы:

небольшой список оснащения;

небольшой запас хода;

небольшой багажник.

5. Kia EV6

Kia EV6 имеет большой запас хода Фото: Kia

Kia EV6 может похвастаться лучшим интерьером, чем Hyundai Ioniq 5, а также имеет более приятное управление. Еще одной особенностью модели является запас хода свыше 450 км на одном заряде.

Плюсы:

большой запас хода;

расширенная гарантия;

возможность быстрой зарядки;

много места для задних пассажиров.

Минусы:

небольшой багажник;

высокая стоимость;

жесткая подвеска.

4. BMW iX3

BMW iX3 имеет приятное управление и большой запас хода Фото: BMW

Электрокроссовер BMW iX3 предлагает высокий уровень практичности и отличную информационно-развлекательную систему. Также модель имеет приятное управление и большой запас хода.

Плюсы:

большой запас хода;

удобная информационно-развлекательная система;

оптимальная стоимость.

Минусы:

слабая динамика;

слишком громкий;

медленная зарядка.

3. Genesis GV60

Genesis GV60 комфортнее, чем Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 Фото: Genesis

Genesis GV60 разделяет платформу c Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, но предлагает более высокий уровень комфорта. Также электрокроссовер радует красивым интерьером и удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

красивый интерьер;

хорошая шумоизоляция;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

небольшой багажник;

мало места для задних пассажиров;

камеры заднего вида не всегда справляются со своей задачей.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3 является самым популярным электрокаром в мире Фото: Tesla

Самый популярный электромобиль в мире предлагает большой запас хода и богатое оснащение. Помимо этого Tesla Model быстро заряжается и обладает отличной динамикой разгона.

Плюсы:

хорошая динамика;

большой запас хода;

высокий уровень практичности;

быстрая зарядка.

Минусы:

слишком громкий;

неприятное управление;

жесткая подвеска.

1. Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz сильно отличается от конкурентов Фото: Volkswagen

Яркий электрический минивэн с ретро-дизайном сильно выделяется на фоне конкурентов. Модель обладает множеством уникальных особенностей, которые понравятся многим автолюбителям.

Плюсы:

комфортная подвеска;

высокий уровень практичности;

медленно дешевеет.

Минусы:

отсутствие семиместной версии;

неудобная информационно-развлекательная система;

небольшой запас хода.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные мифы об электромобилях и рассказали, почему стоит перестать верить в них