Эксклюзив на "бляхах": в Украине заметили нерастаможенный Ferrari за $250 000 (фото)

Ferrari Roma стоит 250 000 долларов и является самой доступной моделью итальянской марки. Суперкар оснащен 620-сильным V8 и развивает 320 км/ч.

В Одессе сфотографировали новый Ferrari Roma. Новый суперкар привлекает внимание не только элегантным дизайном, но и румынскими номерами. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Ferrari Roma способен развить 320 км/ч Фото: Ferrari

Вполне возможно, что на Ferrari Roma в Одессу приехали гости из Румынии, но также не исключено, что суперкар на "бляхах" пригнали в Украину и не спешат ставить его на учет, ведь растаможить дешево авто премиум-класса с 3,9-литровым мотором не получится.

К слову, в прошлом году во время действия нулевой растаможки в Украину ввезли еще один суперкар Ferrari Roma. Бюджет недополучил свыше 70 000 долларов платежей.

Суперкар стоит 250 000 долларов Фото: Ferrari

Напомним, что двухместный суперкар Ferrari Roma стоит примерно от 250 000 долларов. Элегантное туристическое купе является самой доступной моделью итальянской марки на данный момент. Недавно в линейке Ferrari Roma появился кабриолет.

Новый Ferrari Roma оснащен турбированным V8 мощностью 620 л. с. и 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч – за 9,3 с. Максимальная скорость авто составляет 320 км/ч.

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