Почти эксклюзив: УАЗ "Буханка" получит дорогую юбилейную версию (фото)

Микроавтобус УАЗ-3909 получит особый цвет кузова, стальные дуги, лебедку и багажник на крыше. Стоимость "Буханки" достигнет 20 000 долларов.

УАЗ-3909 "Буханка" получит новую лимитированную версию. Ее посвятили 65-летию внедорожной модели и первые фото внедорожника уже попали в интернет. Об этом сообщает сайт Дром.

Оснащение включает лебедку и дополнительную оптику Фото: Drom

За основу взяли уже существующий вариант повышенной проходимости, который отличается стальными дугами спереди, внедорожной резиной и багажником на крыше.

Микроавтобус УАЗ "Буханка" предложат в желтом, зеленом и черном цветах, причем кузов обработан от коррозии полимером Raptor. Также установлены дополнительная оптика и лебедка.

Внедорожник доступен в ярких цветах Фото: Drom

Салон УАЗ-3909 не претерпел изменений — судя по фото там остался голый металл и не предложены даже элементарные атрибуты комфорта вроде кондиционера и электростеклоподъемников (они отсутствуют даже в "роскошной" версии Riviera). Стоимость лимитированной модели выросла до 1,6 млн рублей ($20 000).

Тюнинг УАЗ "Буханка" не затронул и двигатель — устаревшая 2,7-литровая четверка ЗМЗ-409 развивает 112 л. с. и соответствует эко-нормам Евро-0 либо Евро-2. С 5-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 115 км/ч.

Салон микроавтобуса не претерпел изменений Фото: Drom

Напомним, что семейство УАЗ "Буханка" появилось в 1958 году, а в нынешнем виде внедорожный микроавтобус выпускают с 1965 года. Модель давно не соответствует современным требованиям по экологии и безопасности.

Ранее на 2023 год анонсировали электромобиль УАЗ "Буханка", но о проекте пока нет никакой информации.

Также Фокус сообщал, что новый бюджетный кроссовер "Москвич" оказался китайским JAC, который продается в Украине.