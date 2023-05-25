Старый 56-летний Ford ушел с молотка по цене нового Rolls-Royce (фото)

Всего выпустили только 33 Ford Mustang Shelby GT350 с 446-сильным компрессорным двигателем. Спортивная модель способна развить скорость свыше 240 км/ч.

В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1967 года. За спортивное купе отдали немалые 632 500 долларов – как за новый Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Всего выпущено только 33 компрессорных Shelby GT350 1967 года Фото: Mecum

Винтажные Ford Mustang, как правило, относятся к дешевой классике и большинство из них довольно доступные. Исключение составляют лимитированные спортивные версии и этот Shelby GT350 как раз относится к таким Ford Mustang.

Спорткар способен развить 240 км/ч Фото: Mecum

Доработкой авто занимался знаменитый техасский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби. Shelby Mustang выпускали лимитированными сериями – так Shelby GT350 1967 года разошелся тиражом в 1175 экземпляров.

Благодаря компрессору мощность мотора выросла до 446 л. с. Фото: Mecum

Однако лишь 33 автомобиля получили компрессорный двигатель. Установка механического нагнетателя повысила мощность 4,7-литрового V8 с 306 до 446 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал немногим более 5 с, а максимальная скорость превысила 240 км/ч.

Ford Mustang Shelby GT350 оснащен дисковыми тормозами спереди, а его руль отделан кожей. Спорткар прошел реставрацию длительностью 2000 часов и сохранена оригинальная документация на авто.

Ford Mustang прошел длительную реставрацию Фото: Mecum

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе продали за миллион долларов ржавый Dodge Challenger 1970 года.

Также мы писали, что гоночный Mercedes 190 ушел с молотка за почти 500 тыс. долларов.