Mercedes готовит инновационных конкурентов Tesla Model 3 и Model Y

Mercedes-Benz CLA и GLC станут электромобилями. Разработчики обещают инновационную аэродинамику авто и большой запас хода.

В 2024 году модельный ряд Mercedes-Benz пополнят два новых электромобиля. Об этом рассказал генеральный директор представительства концерна в США Димитрис Псиллакис на встрече с североамериканскими дилерами Mercedes, сообщает Electrek.

Электромобили Mercedes-Benz бросят вызов моделям Tesla. В частности, электрический Mercedes CLA станет конкурентом Tesla Model 3.

Седан должны представить осенью. Он будет крупнее бензинового CLA и более обтекаемым.

Именно инновационная аэродинамика (как у Mercedes EQXX) станет главной особенностью электрокара. Она позволит добиться запаса хода в 640 км. Салон будет выполнен в духе современных электрокаров марки – с большим трехсекционным дисплеем на передней панели.

Второй моделью станет электрокроссовер Mercedes GLC. Преемник модели EQC бросит вызов Tesla Model Y. Его запас хода будет заметно больше, чем у предшественника и составит не менее 480 км. Как и CLA, кроссовер станет более обтекаемым.

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