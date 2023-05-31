Fiat возродил знаменитую бюджетную модель: управлять автомобилем можно без прав (фото)

Новый Fiat Topolino — миниатюрный двухместный ситикар длиной 2,4 м. Он станет одной из самых доступных электрических моделей в Европе.

Fiat возвращает на рынок знаменитый Topolino. Компактная модель будет представлена в ближайшее время и станет и она будет электрической. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Stellantis.

Новый Fiat Topolino станет миниатюрным двухместным ситикаром на базе Citroen Ami. Его длина достигает около 2,4 м, а масса составляет менее 500 кг.

Электромобиль Fiat Topolino не оснастили дверьми, а его крыша выполнена сдвижной. Передняя часть с большими круглыми фарами и хромированным бампером выполнена в ретро-стиле.

Оригинальный Fiat Topolino 1936 года Фото: Stellantis

Характеристики Fiat Topolino пока не раскрывают. Ожидается, что он получит силовую установку от Citroen Ami – 8-сильный мотор и батарею на 5,5 кВт∙ч. Французская модель разгоняется до 45 км/ч и обладает запасом хода в 70 км.

Новый Fiat Topolino обещает быть доступным, ведь собрат Citroen Ami стоит всего 7000 евро. Столь маломощными авто в ряде стран Европы можно управлять без прав.

Оригинальный Fiat 500 Topolino – знаменитая бюджетная модель, которую выпускали с 1936 по 1955 годы. Это был один из самых дешевых автомобилей на европейском рынке. Название модели (в переводе с итальянского Topolino – "мышонок") придумали в народе, и со временем оно стало официальным.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat возродит еще одну модель прошлого, причем она будет кроссовером.

Также мы писали, что у Citroen Ami появилась внедорожная версия.