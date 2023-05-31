Chevrolet презентовали брутальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison получил огромные внедорожные шины и защиту днища, а его клиренс достиг 310 мм. Под капотом авто прячется 310-сильный турбомотор.

Линейку Chevrolet Colorado 2024 пополнил новый вариант повышенной проходимости ZR2 Bison. Экстремальный пикап поступит в продажу с осени по цене немногим выше 50 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Клиренс пикапа достигает 310 мм Фото: General Motors

Пикап Chevrolet Colorado доработали по примеру старшего брата Silverado ZR2. Его клиренс увеличили до 310 мм, появились 35-дюймовые внедорожные шины и металлические пластины защиты днища. Кроме того, у авто несколько иная решетка радиатора. Угол въезда вырос до 26,9°, а съезда – до 26°.

Салон Chevrolet Colorado ZR2 Bison практически не изменился, разве что на полу лежат новые коврики, а сиденья украсили логотипами изображениями бизона.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison оснащен 310-сильным турбомотором Фото: General Motors

Пикап Chevrolet предлагают исключительно с 2,7-литровым 310-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Сиденья пикапа украшены изображениями бизона Фото: General Motors

Подвеска Chevrolet Colorado ZR2 Bison усилена и дополнена новыми амортизаторами Multimatic DSSV. Кроме того, появился специальный внедорожный режим Baja.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet готовят недорогой электрический пикап.

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