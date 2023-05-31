Chevrolet презентовали брутальный пикап для серьезного бездорожья (фото)
Пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison получил огромные внедорожные шины и защиту днища, а его клиренс достиг 310 мм. Под капотом авто прячется 310-сильный турбомотор.
Линейку Chevrolet Colorado 2024 пополнил новый вариант повышенной проходимости ZR2 Bison. Экстремальный пикап поступит в продажу с осени по цене немногим выше 50 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.
Пикап Chevrolet Colorado доработали по примеру старшего брата Silverado ZR2. Его клиренс увеличили до 310 мм, появились 35-дюймовые внедорожные шины и металлические пластины защиты днища. Кроме того, у авто несколько иная решетка радиатора. Угол въезда вырос до 26,9°, а съезда – до 26°.Важно
Салон Chevrolet Colorado ZR2 Bison практически не изменился, разве что на полу лежат новые коврики, а сиденья украсили логотипами изображениями бизона.
Пикап Chevrolet предлагают исключительно с 2,7-литровым 310-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Подвеска Chevrolet Colorado ZR2 Bison усилена и дополнена новыми амортизаторами Multimatic DSSV. Кроме того, появился специальный внедорожный режим Baja.
Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet готовят недорогой электрический пикап.
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