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Авто

Ford Explorer получил экстремальную версию для серьезного бездорожья (фото)

Ford Explorer 2023, Ford Explorer Kunlun Peak Edition, новый Ford Explorer, Ford Explorer
Фото: Ford | Клиренс кроссовера вырос до 241 мм

Ford Explorer Kunlun Peak Edition получил внедорожную резину и защиту днища, а его клиренс увеличен. Под капотом установлен 276-сильный турбомотор.

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Линейку Ford Explorer 2023 пополнила новая версия повышенной проходимости Kunlun Peak Edition. Кроссовер уже поступил в продажу с 29 мая по цене от 56 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Ford Explorer, Ford Explorer Kunlun Peak Edition, новый Ford Explorer, Ford Explorer 2023 Fullscreen
Оснащение включает 18-дюймовые внедорожные шины
Фото: autohome.com.cn

Новый Ford Explorer Kunlun Peak Edition презентовали в Китае, ведь модификацию назвали в честь гор Куньлунь, расположенных в этой стране. Кроссовер подготовили к более серьезному бездорожью.

Ford Explorer Kunlun Peak Edition, Ford Explorer 2023, новый Ford Explorer, Ford Explorer Fullscreen
Ford Explorer оснащен 276-сильным турбомотором
Фото: autohome.com.cn

Отличить авто от стандартного Ford Explorer 2023 можно, прежде всего, по особой решетке радиатора и измененному переднему бамперу с крюками. Также он получил особые 18-дюймовые диски с внедорожной резиной и защиту днища, а его клиренс увеличен на 30 мм (до 241 мм).

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Салон Ford Explorer Kunlun Peak Edition отделан кожей и замшей с ярко-оранжевой прострочкой. На передней панели установлен огромный 27-дюймовый тачскрин. Кроссовер доступен в версиях на 6 и 7 мест.

Ford Explorer 2023, Ford Explorer Kunlun Peak Edition, новый Ford Explorer, Ford Explorer Fullscreen
Салон отделан кожей и замшей
Фото: autohome.com.cn

Автомобиль оснащен 2,3-литровым 276-сильным турбомотором EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен самоблокирующимся дифференциалом Torsen.

Ранее Фокус рассказывал про новый Ford Explorer 2024. Кроссовер станет электрическим.

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