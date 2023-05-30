Ford Explorer получил экстремальную версию для серьезного бездорожья (фото)
Ford Explorer Kunlun Peak Edition получил внедорожную резину и защиту днища, а его клиренс увеличен. Под капотом установлен 276-сильный турбомотор.
Линейку Ford Explorer 2023 пополнила новая версия повышенной проходимости Kunlun Peak Edition. Кроссовер уже поступил в продажу с 29 мая по цене от 56 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Новый Ford Explorer Kunlun Peak Edition презентовали в Китае, ведь модификацию назвали в честь гор Куньлунь, расположенных в этой стране. Кроссовер подготовили к более серьезному бездорожью.
Отличить авто от стандартного Ford Explorer 2023 можно, прежде всего, по особой решетке радиатора и измененному переднему бамперу с крюками. Также он получил особые 18-дюймовые диски с внедорожной резиной и защиту днища, а его клиренс увеличен на 30 мм (до 241 мм).
Салон Ford Explorer Kunlun Peak Edition отделан кожей и замшей с ярко-оранжевой прострочкой. На передней панели установлен огромный 27-дюймовый тачскрин. Кроссовер доступен в версиях на 6 и 7 мест.
Автомобиль оснащен 2,3-литровым 276-сильным турбомотором EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен самоблокирующимся дифференциалом Torsen.
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