Ford Explorer отримав екстремальну версію для серйозного бездоріжжя (фото)

Ford Explorer Kunlun Peak Edition отримав позашляхову гуму та захист днища, а його кліренс збільшено. Під капотом встановлений 276-сильний турбомотор.

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Лінійку Ford Explorer 2023 поповнила нова версія підвищеної прохідності Kunlun Peak Edition. Кросовер уже надійшов у продаж із 29 травня за ціною від 56 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Оснащення включає 18-дюймові позашляхові шини Фото: autohome.com.cn

Новий Ford Explorer Kunlun Peak Edition презентували d Китаї, адже модифікацію назвали на честь гір Куньлунь, розташованих у цій країні. Кросовер підготували до серйознішого бездоріжжя.

Ford Explorer оснащений 276-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Відрізнити авто від стандартного Ford Explorer 2023 можна, перш за все, за особливою решіткою радіатора та зміненим переднім бампером із гаками. Також він отримав спеціальні 18-дюймові диски з позашляховою гумою та захист днища, а його кліренс збільшений на 30 мм (до 241 мм).

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Салон Ford Explorer Kunlun Peak Edition оброблений шкірою та замшею з яскраво-жовтогарячим простроченням. На передній панелі встановлено величезний 27-дюймовий тачскрин. Кросовер доступний у версіях на 6 і 7 місць.

Салон оздоблений шкірою та замшею Фото: autohome.com.cn

Автомобіль оснащений 2,3-літровим 276-сильним турбомотором EcoBoost і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений диференціалом Torsen, що самоблокується.

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