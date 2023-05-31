Chevrolet презентували брутальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

Пікап Chevrolet Colorado ZR2 Bison отримав величезні позашляхові шини та захист днища, а його кліренс досяг 310 мм. Під капотом авто ховається 310-сильний турбомотор.

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Лінійку Chevrolet Colorado 2024 поповнив новий варіант підвищеної прохідності ZR2 Bison. Екстремальний пікап надійде у продаж з осені за ціною трохи вище за 50 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Кліренс пікапа сягає 310 мм Фото: General Motors

Пікап Chevrolet Colorado доопрацювали за прикладом старшого брата Silverado ZR2. Його кліренс збільшили до 310 мм, з'явилися 35-дюймові позашляхові шини та металеві пластини захисту днища. Крім того, у авто дещо інша решітка радіатора. Кут в'їзду зріс до 26,9 °, а з'їзду — до 26 °.

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Салон Chevrolet Colorado ZR2 Bison практично не змінився, хіба що на підлозі лежать нові килимки, а сидіння прикрасили зображеннями бізона логотипами.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison оснащений 310-сильним турбомотором Фото: General Motors

Пікап Chevrolet пропонують виключно з 2,7-літровим 310-сильним турбомотором та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Сидіння пікапа прикрашені зображеннями бізона Фото: General Motors

Підвіска Chevrolet Colorado ZR2 Bison посилена та доповнена новими амортизаторами Multimatic DSSV. Окрім того, з'явився спеціальний позашляховий режим Baja.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet готують недорогий електричний пікап.

Також ми писали, що позашляховий варіант з'явився і у Ford Explorer.