Ретро-дизайн и 330 сил: представлен самый большой электромобиль Volkswagen (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz удлинили до почти 4,9 м. Это позволило установить третий ряд сидений и существенно увеличить багажник.

Линейку Volkswagen ID.Buzz пополнила топовая удлиненная версия. Электромобиль представили в Калифорнии, а его продажи стартуют в 2024 году. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Электрический минивэн удлинили до 4887 мм Фото: Volkswagen

США для презентации выбрали потому, что именно американский рынок станет основным для минивэна (хотя в Европе удлиненный вариант также будет представлен). К тому же, модель позиционируют как преемника знаменитого Volkswagen T1 60-х годов, ставшего культовым среди американских хиппи.

Базовая комплектация модели расширена Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz удлинили на 175 мм (до 4887 мм), а его колесная база выросла до 3239 мм – это самый крупный электрокар марки. Визуально минивэн не отличается от стандартной версии и сохраняет ретро-стиль в духе Volkswagen T1.

Возросшие размеры позволили добавить третий ряд сидений Фото: Volkswagen

Возросшие размеры Volkswagen ID.Buzz позволили добавить третий ряд сидений – доступны версии на 6 и 7 мест. Кресла второго ряда снабжены горизонтальной регулировкой с диапазоном в 200 мм. Объем багажника составляет от 306 до 2469 л.

На выбор предложены версии на 6 и 7 мест Фото: Volkswagen

В отделке салона использована эко-кожа. Базовая комплектация Volkswagen ID.Buzz 2024 включает электроприводы сидений и двери багажника, а также подогрев руля и кресел. За доплату предложена огромная панорамная крыша с изменяемой тонировкой.

Удлиненный электромобиль Volkswagen ID.Buzz также мощнее стандартной версии – предложат заднеприводную 286-сильную и полноприводную 330-сильную версии. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

Со сложенными сиденьями объем багажника увеличивается до 2469 л Фото: Volkswagen

К тому же, емкость батареи увеличена до 91 кВт∙ч. Запас хода пока не разглашают, но известно, что он превысит 400 км.

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