Дикая погоня: в США полицейские преследовали угнанный школьный автобус (видео)

В ходе погоне было повреждено постороннее имущество и несколько полицейских машин. Преступника обвинили в множестве преступлений, за которые ему грозит тюремный срок.

В штате Огайо 32-летний мужчина угнал школьный автобус. Полицейские гнались за подозреваемым почти час, пока погоня не закончилась на кукурузном поле. Об этом рассказали на сайте Motor1.

По предварительной информации, мужчина по имени Чад Мердок угнал автобус, пока его водитель вышел из транспорта. Затем преступник направился на запад.

Школьный автобус преследовали пять полицейских машин. Погоня быстро переносится с дороги в поле. Туда смогли поехать только некоторые полицейские.

В погоне участвовал и полицейский вертолет. Она длилась почти час и за это время было повреждено несколько полицейских машин.

Школьный автобус повредил несколько заборов и зданий во время погони. Неизвестно, какой материальный ущерб был причинен в ходе преследования.

Полицейские пытались проколоть шины автобусу, но сперва ловушка не сработала. К концу погони шины все же лопнули, из-за чего управлять транспортом стало почти невозможно.

Чада Мердока арестовали и обвинили в присвоении украденного имущества, преступном безрассудстве с транспортным средством, хулиганстве и сопротивлении полицейским при аресте.

Ранее Фокус писал, что в США полиция преследовала злоумышленника на тракторе.