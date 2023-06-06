Кожа, дерево и карбон: представлен самый дорогой и роскошный Cadillac Escalade (фото)

Cadillac Escalade впервые доработали в ателье Mansory. Внедорожник получил карбоновый обвес, его салон стал роскошнее, а двигатель — мощнее.

Cadillac Escalade 2023 получил новую роскошную версию. Создали ее в знаменитом немецком ателье Mansory. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Стандартными являются огромные 26-дюймовые диски Фото: Mansory

Mansory впервые в истории выполнили тюнинг Cadillac Escalade и остались верными своему фирменному стилю. Внедорожник получил карбоновый обвес, расширители арок и капот с воздухозаборниками.

На крыше появился спойлер Фото: Mansory

Кроме того, появились подножки, а на крыше установлен спойлер. Обращают на себя внимание и огромные 26-дюймовые колесные диски FD.15 с низкопрофильной резиной 295/30 R26.

Салон Cadillac Escalade сделали роскошнее – перетянули более дорогой кожей, добавили вставки из дерева и карбона.

Салон отделан дорогой кожей, деревом и карбоном Фото: Mansory

Тюнинг Cadillac Escalade затронул и двигатель: мощность стандартного 6,2-литрового V8 подняли до 460 л. с., а максимальный крутящий момент – до 650 Нм. К тому же, установлена спортивная выхлопная система с более громким звуком. Позже также обещают доработать заряженный Cadillac Escalade-V – его мощность превысит 700 л. с. Цена Cadillac Escalade Mansory не называется, но наверняка это будет самая дорогая версия модели.

Ранее Фокус рассказывал, что Cadillac Escalade уже в нынешнем году получит электрическую версию.

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