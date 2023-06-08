В интернете показали редкие архивные фото первой ЗАЗ "Таврия" 1970 года
На ранних этапах разработки знаменитая ЗАЗ-1102 "Таврия" была совсем другим автомобилем. Модель постоянно меняла свой облик вплоть до выхода на конвейер в 1987 году.
В интернете показали, как выглядел первый прототип ЗАЗ-1102 "Таврия", который был построен в 1970 году. Тогда автомобиль выглядел совершенно по-другому. Фокус расскажет, как менялся знаменитый хэтчбек на ранних этапах разработки.
Разработкой ЗАЗ-1102 "Таврия" руководил главный конструктор Запорожского автомобилестроительного завода Владимир Стешенко. Изначально автомобиль назывался "Перспектива" и напоминал европейские модели тех лет.
Спереди были расположены прямоугольные фары, между которыми находилась хромированная решетка радиатора. В отличие от серийной ЗАЗ-1102 "Таврия", прототип был трехдверным фастбэком.
Концепция модели всегда оставалась одинаковой — бюджетный семейный автомобиль с экономными двигателями. ЗАЗ-1102 "Таврия" сразу задумывалась как самая массовая модель в СССР, которая заменила устаревший ЗАЗ-968.
Более поздние прототипы 1973-1975 годов сильно отличались от изначальной концепции. Это были двухдверные седаны с дизайном в стиле первых моделей АвтоВАЗ.
Уже к концу 1970-х годов инженеры нашли нужно направление для модели. Тогда прототипы ЗАЗ-1102 "Таврия" уже стали больше напоминать серийную версию авто, которая появилась в 1987 году.
Напомним, что ЗАЗ-1102 "Таврия" выпускалась с 1987 по 2007 год. На базе хэтчбека было построено множество других моделей, включая седан ЗАЗ-1103 "Славута" и универсал ЗАЗ-1105 "Дана".
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