Огромные колеса и 800 сил: представлен экстремальный Гелендваген для бездорожья (фото)

Тюнинг Mercedes-AMG G63 4x4² поднял мощность его двигателя до 800 л. с. Внедорожник получил карбоновые кузовные детали, а в его салоне улучшена отделка.

Брутальный внедорожник Mercedes-AMG G63 4x4² стал еще экстремальнее. Гелендваген доработали специалисты Brabus. Об этом сообщается на сайте тюнинг-ателье.

Клиренс внедорожника составляет 350 мм Фото: brabus.com

Новый Brabus 800 4x4² Superblack (именно так назвали авто) узнается по карбоновым расширителям арок и капоту с воздухозаборниками. Кроме того, установлены 22-дюймовые колеса Monoblock HD.

Салон Mercedes-AMG G63 4x4² отделан дорогой стеганной кожей, а также карбоном и алькантарой. В Brabus пошили для внедорожника особые коврики и изготовили таблички с серийным номером модели.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Тюнинг Гелендвагена затронул и двигатель. Цифровое обозначение в названии указывает на возросшую до 800 сил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Максимальный крутящий момент достиг 1000 Нм. Brabus 800 Superblack разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Внутри появились таблички с серийным номером модели Фото: brabus.com

Вместе с тем, Mercedes-AMG G63 4x4² сохранил все внедорожные атрибуты. Гелендваген оснащен портальными мостами и огромными шинами, а его клиренс достигает 350 мм.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине мастера воссоздали Mercedes-AMG G63 4x4².

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