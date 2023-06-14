В Киеве появился новейший заряженный спорткар BMW (фото)

Спорткар BMW M240i оснащен 3,0-литровой турбошестеркой мощностью 374 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

В Киеве заметили новый BMW 2 Series 2023. Компактное спорткупе второго поколения сравнительно недавно появилось на украинском рынке. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

На фото попала заряженная модификация купе BMW M240i. Ее стартовая цена – немногим более 2 миллионов гривен.

Новый BMW M240i оснащен рядной 3,0-литровой турбошестеркой на 374 л. с. и 500 Н∙м. Мощнее только топовый 460-сильный BMW M2.

Спорткар оснащается 8-ступенчатой автоматической КПП и доступен с задним либо полным приводом. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, во втором – 4,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, у авто перенастроена ходовая.

Купе разгоняется до 100 км/ч за 4,3-4,7 с Фото: Topcars UA

Новый BMW 2 Series G42 кардинально изменился внешне – на смену плавным линиям пришли грани, а крылья стали расширенными. Заряженное купе BMW M240i отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном бамперов, спойлером на крышке багажника и 19-дюймовыми дисками.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился флагманский кроссовер BMW мощностью 650 л. с.

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