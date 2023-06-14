Ford изобрел инновационные колесные диски для безвоздушных шин (фото)

Разработка Ford поможет оптимизировать колесные диски под безвоздушные шины. В патенте описывается необычная конструкция, в которых спицы являются гибким элементом.

В Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин. Их конструкция сильно отличается от традиционных колес. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Управлении по патентам и товарным знакам США опубликовали патент, в котором описываются колесные диски для безвоздушных шин. В Ford работают над этой технологией.

Сейчас разработкой безвоздушных шин занимаются компании Michelin и Goodyear. Они уже демонстрировали свои технологии публике.

В Ford решили изменить конструкцию колесных дисков, чтобы оптимизировать их для безвоздушных шин. Это позволит быстро менять шины при необходимости.

Спицы в колесных дисках будут гибким элементом Фото: USPTO

В патенте описывается необычная конструкция колесных дисков, в которых спицы являются гибким элементом. Тем не менее они сохранят жесткость благодаря сердцевине.

Спицы будут поглощать удар, тем самым снижая вероятность повреждения шины. В Ford уверены, что такая технология может найти массовое применение уже в ближайшие годы.

Ранее Фокус сообщал, что Honda запатентовали необычные спиральные выхлопные трубы, которые повышают эффективность двигателя.