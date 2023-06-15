Их выпустили всего 25: обнаружен редкий заброшенный спорткар Ford 60-х (фото, видео)

Ford Cortina GT Wagon — рарититетный заряженный универсал, выпущенный тиражом в 25 экземпляров. Автомобили выпускали специально для полиции.

В Детройте неожиданно обнаружили спортивный универсал Ford Cortina GT Wagon 1963 года. Редкий автомобиль более полувека считался пропавшим. Ему посвятили видео на Youtube-канале Hagerty.

Автомобиль сонащен 1,5-литровым 78-сильным двигателем Фото: скриншот / YouTube

Ford Cortina – относительно недорогая бюджетная модель для европейского рынка. Первое ее поколение выпускали с 1961 по 1966 годы.

В ее линейке были и спортивные модификации – облегченный Lotus Cortina с 1,5-литровым 105-сильным двигателем и менее мощный 78-сильный Ford Cortina GT. Версия GT в кузове универсал Wagon считается раритетом, ведь всего выпустили только 25 таких авто.

В салоне авто снята отделка Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что универсал Ford Cortina GT Wagon не поступал в свободную продажу – его выпускали для полиции. Пять таких авто отправили в Канаду, чтобы местные полицейские смогли их испытать – это объясняет, как европейская модель Ford оказалась за океаном.

Автомобиль полуразобран и требует реставрации. У Ford Cortina GT Wagon отсутствуют фары, решетка радиатора, лобовое стекло и другие детали. В салоне снята отделка, но она сохранилась.

Ранее Фокус сообщал, что редкий заряженный Ford Mustang 40 лет простоял заброшенным в гараже.

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