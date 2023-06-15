Гость из 80-х: в Украине заметили впечатляющий винтажный спорткар Jaguar (фото)

Купе Jaguar XJ-S оснащено 5,3-литровым 295-сильным V12 и автоматической КПП. Спорткар способен развить 245 км/ч.

На киевских улицах заметили редкий Jaguar XJ-S 1981 года. В Украине всего несколько таких британских купе. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Jaguar XJ-S – преемник знаменитого спорткара E-Type. Четырехместную спортивно-туристическую модель выпускали с 1975 по 1996 год и она была довольно массовой – всего выпустили 115 тыс. купе и кабриолетов.

Спорткупе является преемником Jaguar E-Type Фото: topgir.com.ua

Конкретно этот Jaguar XJ-S 1981 года оснащен большим 5,3-литровым V12 мощностью 295 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Автомобиль окрашен в перламутровый белый цвет, а его салон отделан кожей и деревом. Оснащение включает электростеклоподъемники и аудиосистему.

Салон Jaguar XJ-S отделан кожей и деревом Фото: topgir.com.ua

Кроме того, журналистам удалось узнать, что Jaguar XJ-S хранился в гараже-шоуруме, а его пробег составляет всего 67 тыс. км. Сейчас авто выставили на продажу и именно сохранностью объясняется его высокая цена в 79 000 долларов.

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