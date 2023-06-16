Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездорожья

Suzuki Jimny — самый компактный и дешевый рамный внедорожник в Украине. Фокус проверил способности автомобиля как на бездорожье, так и в условиях большого города.

Он компактный, как хэтчбеки А-класса, но при этом является рамным внедорожником. Он создан для бездорожья, но при этом неплохо маневрирует в городских условиях. Трудно найти автомобиль, в котором объединилось столько противоположностей, как в Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny привлекает классическим угловатым дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Настоящие рамные внедорожники сейчас теряют в популярности. Покупатели больше обращают внимание на более экономичные и комфортабельные кроссоверы с несущим кузовом, которые лучше приспособлены для эксплуатации в населенных пунктах. Моделей "старой школы" на рынке осталось не так уж и много и, к тому же, они весьма дорогие.

Suzuki Jimny — самый доступный рамный внедорожник в Украине. Его производят с 1970 года и сейчас на рынке только четвертое поколение модели – смена поколений у Jimny происходит нечасто. Тем не менее, он пользуется неплохим спросом — уже продано свыше 3 миллионов авто.

Внедорожник достигает всего 3,6 м в длину и сопоставим по размерам с моделями А-класса Фото: Тарас Брязгунов

Классический внедорожник – дизайн Suzuki Jimny

Хотя нынешний Suzuki Jimny дебютировал пять лет назад, он до сих пор обращает на себя внимание. Автомобиль выглядит, как настоящий покоритель бездорожья, но компактные размеры делают его довольно милым.

Только ленивый не сравнивал Suzuki Jimny с Mercedes G-Class. Угловатый дизайн с двухобъемным профилем, выштамповки на боковинах, расширенные колесные арки делают внедорожник таким себе Гелендвагеном в миниатюре. Неудивительно, что тюнинг Suzuki Jimny "под Гелик" пользуется немалым спросом и сразу несколько фирм дорабатывают авто таким образом.

Запасное колесо крепится к двери багажника, как и положено внедорожнику Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, о прямом копировании речи не идет — дизайн Suzuki Jimny все же самобытный и относит нас к первым двум поколениям модели. Круглые фары, вертикальная решетка радиатора, минимальные свесы кузова и изогнутая оконная линия — все это классические черты Jimny.

Топовый вариант отличается от базовой версии только 15-дюймовыми легкосплавными дисками. У всех Suzuki Jimny в Украине светодиодные фары, а бамперы, пороги и расширители арок выполнены из неокрашенного пластика, стойкого к мелким царапинам.

В компактном формате

Небольшие размеры Suzuki Jimny обусловлены принадлежностью модели к японскому сегменту кей-каров — субкомпактных авто. На него распространяется льготное налогообложение и максимальные размеры машин установлены японским правительством. Глобальный Suzuki Jimny все же крупнее японской модели, но не намного.

Клиренс Suzuki Jimny составляет 210 мм Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Suzuki Jimny 2023:

длина – 3645 мм;

ширина – 1645 мм;

высота – 1720 мм;

колесная база – 2250 мм;

клиренс – 210 мм.

В салоне преобладают рубленные поверхности Фото: Тарас Брязгунов

Салон Suzuki Jimny

В салоне Suzuki Jimny преобладают рубленные поверхности, а болты крепления намеренно сделаны крупными и заметными — это прибавляет автомобилю брутальности. Пластик в отделке довольно жесткий, но зато износостойкий и долговечный. А вот руль обшит приятной на ощупь кожей.

Крупные приборы Suzuki Jimny помещены в отдельные колодцы, а разделяет их экран бортового компьютера. Ярко-оранжевые шкалы облегчают считывание показаний.

Приборы с оранжевыми шкалами разделены экраном бортового компьютера Перчаточный ящик у Suzuki Jimny небольшой У Suzuki Jimny нет подлокотника, но есть подстаканники Полный привод включается отдельным рычагом

В топовой версии центральная панель увенчана 7,0-дюймовым тачскрином. Меню мультимедиа очень простое и функций здесь по минимуму, но Android Auto и Apple CarPlay в Jimny есть.

Переключатели климат-контроля крупные и удобные в пользовании на ощупь. Ниже находятся кнопки электростеклоподъемников и системы помощи на спуске, а также ниша для телефона с USB-разъемом.

Руль Suzuki Jimny 2023 регулируется только по высоте, хотя диапазона регулировок у него и водительского кресла достаточно, чтобы подобрать удобное положение. Сами кресла комфортабельные, а вот боковой поддержки хотелось бы больше.

Кресла комфортабельные, но боковой поддержки хотелось бы больше Фото: Тарас Брязгунов

Также не хватает подлокотника — на его месте разместили подстаканники. Учитывая, что перчаточный ящик Suzuki Jimny небольшой, то хотелось бы больше отделений для мелкой поклажи.

Посадка высокая, как и подобает внедорожнику. Обзорность в Suzuki Jimny отличная благодаря тоненьким стойкам крыши и большим зеркалам — даже запаска не мешает. К габаритам компактного авто привыкаешь практически сразу.

Просторнее, чем кажется

Забрать на второй ряд оказалось несложно – переднее кресло откидывается и оставляет достаточно места для этого. Чем удивил новый Suzuki Jimny, так это пространством сзади – не так уж здесь и тесно, как могло бы показаться. Здесь вполне поместятся двое взрослых – запас места для ног и над головой очень неплохой.

На втором ряду на удивление просторно даже людям ростом выше среднего Фото: Тарас Брязгунов

А вот багажник Suzuki Jimny действительно миниатюрный — всего 85 л. Этого хватит для пары небольших пакетов из супермаркета, но не более. Под полом предусмотрен небольшой отсек, куда поместятся домкрат и знак аварийной остановки.

Со сложенными задними сиденьями получается 377 л, но приходится выбирать — пассажиры или багаж. К слову, спинки сидений отделаны крепким пластиком, которому не страшны повреждения. Как и подобает внедорожнику, дверь багажника открывается в сторону.

Стоит отметить, что уже поступил в производство удлиненный пятидверный Suzuki Jimny. У него и салон просторнее, и багажник существенно больше.

Объем багажника Suzuki Jimny — всего 85 л Со сложенными задними сиденьями получается 377-литровый багажник Под полом багажника предусмотрен небольшой отсек

Комплектация Suzuki Jimny

Базовая комплектация Suzuki Jimny 2023 включает круиз-контроль, датчик света, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля разметки. В тестовом авто в топовой версии GLX добавлены климат-контроль и камера заднего вида.

Для города достаточно — динамика Suzuki Jimny

Под капотом прячется 1,5-литровая бензиновая четверка мощностью 102 л. с. Это, конечно, существенно больше, чем у всех предыдущих Suzuki Jimny, но не делает внедорожник быстрым.

Двигатель необходимо раскручивать: пиковый крутящий момент в 130 Н∙м достигается при 4000 об/мин и до 3000 оборотов тяги мало. Правда, при этом мотор становится громким.

Под капотом установлена 1,5-литровая 102-сильная четверка Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, выдающейся динамики от Suzuki Jimny 2023 (особенно с автоматом) ждать не стоит, но до 50 км/ч легкий внедорожник разгоняется довольно резво – для города этого достаточно.

Однако после 50 км/ч динамика ухудшается и сотню Jimny достигает за 15,5 с. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Комфортабельная скорость для Suzuki Jimny на трассе — 100-110 км/ч, хотя из-за короткой базы курсовая устойчивость страдает и приходится время от времени корректировать траекторию рулем. В добавок, в автомате не хватает хотя бы 5-ой передачи, чтобы двигаться по трассе на небольших оборотах двигателя. Негде правды деть, в салоне на больших скоростях шумно, хотя новый Suzuki Jimny все же тише модели прошлого поколения.

Suzuki Jimny уверенно чувствует себя на любом бездорожье Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива – 8,4 л/100 км в городском цикле и 6,9 л/100 км – в загородном. У нас получилось 9-9,2 л/100 км при преимущественно городской езде.

Проедет везде

Первый же выезд на бездорожье позволяет забыть обо всех недостатках Suzuki Jimny. Это его стихия, здесь он — настоящая звезда. Рама, малый вес, полный привод с понижающей передачей (он поключается по старинке – отдельным рычагом) и хорошая геометрия кузова – вот основные составляющие успеха.

Угол въезда у авто составляет 37°, а съезда — 49°. В добавок, предусмотрена система помощи на спуске. Suzuki Jimny отлично проявляет себя даже на серьезном бездорожье, ему под силу и крутые подъемы, и водные преграды. Вывесить маленький внедорожник и вовсе нереально.

Малый вес, короткие свесы кузова и полный привод с понижающей передачей обеспечивают отличную проходимость Фото: Тарас Брязгунов

Испытание городскими джунглями

Пусть Suzuki Jimny и нацелен на бездорожье, в городе он также чувствует себя как рыба в воде. Юркий маленький автомобиль уверенно маневрирует в потоке машин. Диаметр разворота — всего 9,8 м. Руль не самый острый, но довольно точный и авто быстро реагирует на его поворот.

Спереди и сзади у Suzuki Jimny — зависимая подвеска с неразрезными мостами. Она длинноходая и хороша на бездорожье, но на асфальте выбоины ощутимы, а на глубоких ямах авто хорошенько встряхивает. Конечно, высокий внедорожник демонстрирует крены в поворотах, хотя они меньше, чем можно было подумать.

Оснащение включает систему помощи на спуске Фото: Тарас Брязгунов

Цена Suzuki Jimny в Украине

Базовый Suzuki Jimny GL с 5-ступенчатой механической КПП стоит от 883 000 гривен. Топовая версия GLX с автоматом обойдется в 1 080 000 гривен. Учитывая размеры авто, это не мало, хотя как для рамного внедорожника цена не такая уж и высокая.

Вердикт Фокуса

Suzuki Jimny — яркое и самобытное авто для любителей приключений, ему ни по чем даже тяжелое бездорожье. Он идеально подходит на роль второго авто в семье, предназначенного для охоты или рыбалки. Вместе с тем компактные размеры и хорошая маневренность позволяют использовать его и в качестве городского автомобиля.

Светодиодная оптика предусмотрена уже в базовой версии Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Suzuki Jimny 2023:

отличная проходимость;

привлекательный дизайн;

неплохая маневренность в городских условиях.

Минусы Suzuki Jimny 2023:

миниатюрный багажник;

слабая шумоизоляция;

не самый лучший комфорт езды.

Технические характеристики Suzuki Jimny: