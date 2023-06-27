Новый Porsche Macan 2024 показали на первых официальных изображениях (фото)

Новый Porsche Macan станет стремительнее на вид и превратится в электромобиль. Кроссовер получит 600-сильную установку, а его запас хода составит 500 км.

Опубликован первый официальный тизер Porsche Macan второго поколения. Кроссовер показали вместе с электрическим спортивным катером, который совместно разрабатывают Porsche и австрийская компания Frauscher. Об этом сообщает сайт Motor1.

Силовую установку Porsche Macan получит скоростной катер Фото: Porsche

Катер использует силовую установку Porsche Macan 2024. Как известно, кроссовер станет электрическим – два его мотора будут развивать 600 л. с. и 1000 Нм. Его оснастят батареей емкостью 100 кВт∙ч, а запас хода составит не менее 500 км.

На изображении можно разглядеть силуэт Porsche Macan 2024, который станет более купеобразным. У кроссовера покатая крыша и увеличены углы наклона стоек. Напомним, ранее новый Porsche Macan видели во время испытаний, однако электрокар частично закрыли камуфляжем.

Сейчас Porsche Macan проходит испытания Фото: Porsche

Электрокроссовер станет первой моделью на новейшей платформе РРЕ. Он будет использовать 800-вольтную силовую установку, позволяющую сверхбыструю (мощностью 270 кВт) зарядку батареи – за 25 минут на 80%. Авто оснастят управляемыми задними колесами и электронным дифференциалом с функцией векторизации тяги.

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