Новый Mitsubishi L200 2024 рассекретили до презентации (фото)
Новый Mitsubishi L200 станет крупнее и брутальнее на вид. Наряду с дизельной версией пикапа может появиться электрический вариант.
Опубликованы новые официальные фото Mitsubishi L200 2024. Следующее поколение пикапа презентуют 26 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Mitsubishi.
Новый Mitsubishi L200 показали в камуфляже, но его дизайн можно разглядеть. Внешний вид стал более угловатым и брутальным. У пикапа высокий капот, широкая решетка радиатора, выраженные крылья и "двухэтажная" оптика.
На фото попала внедорожная версия Mitsubishi L200 2024. Она отличается увеличенным клиренсом и усиленной подвеской, а также шноркелем, брызговиками и специальной резиной Geolandar M/T. Именно в таком виде новый L200 выступит в соревновании Asia Cross Country Rally в августе.
Ранее стало известно, что пикап Mitsubishi L200 породнится с Nissan Navara – будет использовать его рамную платформу. Автомобиль несколько подрастет в размерах, а в его салоне улучшат отделку.
Характеристики Mitsubishi L200 2024 пока не разглашают, однако на фото видно, что под капотом установлен 2,3-литровый 190-сильный турбодизель от Nissan Navara. Также известно, что наряду с дизельной версией пикапа впервые предложат и электрический вариант.
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