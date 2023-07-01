Новейший китайский электромобиль потерял батарею прямо во время движения (видео)

Электрокар Geely Cao Cao 60 оснащен быстросъемной батареей, которую можно заменить на специальной станции. По этой причине ее крепление к шасси является слабым.

В китайском городе Чэнду произошло нестандартное ДТП. У электромобиля Geely Cao Cao 60 прямо на ходу отвалилась аккумуляторная батарея. Видео опубликовал в Twitter блогер ray4tesla.

В ролике видно, что целая батарея Geely Cao Cao 60 выпала из днища и оказалась на асфальте. Естественно, после этого электрокар не смог продолжать движение.

Батарею Geely Cao Cao 60 можно быстро заменить на специальных станциях Фото: Geely

Причиной инцидента, скорее всего, является слабое крепление батареи, что обусловлено необычной конструкцией электрокара. Дело в том, что в Geely Cao Cao 60 батарея выполнена быстросъемной – ее можно заменить на специальных станциях всего за 5 минут.

Таким образом электромобиль не придется заряжать – вместо этого ему установят свежую батарею. К тому же, это позволяет продавать авто по более низкой цене без батареи и ее сдавать в лизинг.

Суббренд Geely Cao Cao запустили в Китае всего три месяца назад. Под этой маркой будут выпускать недорогие электрокары.

Бюджетный электрический купе-кроссовер Geely Cao Cao 60 стоит от 17 400 долларов. Он оснащен 163-сильным мотором, а его запас хода составляет 415 км.

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