Новый компактный седан BMW впервые заметили на дорогах (фото)

Новый BMW 2 Series Gran Coupe не будет похож на остальные автомобили немецкого бренда. Четырехдверное купе может поступить в продажу уже в конце 2024 года по цене от 36 000 долларов.

Новое четырехдверное купе BMW 2 Series Gran Coupe впервые заметили во время тестов. Прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Об этом рассказали на сайте Motor1.

BMW 2 Series Gran Coupe является самым компактным четырехдверным автомобилем бренда. Внешность новинки будет сильно отличаться от купе BMW 2 Series.

Спереди появится компактная решетка радиатора и узкие продолговатые фары. Четырехдверное купе не будет похоже на многие модели бренда.

Новинка получит компактную решетку радиатора Фото: Motor1.com

На переднем бампере появится несколько воздухозаборников. Их форму скрывают при помощи белой сетки.

Сзади появятся большие светодиодные фонари. На крышке багажника установят спойлер для увеличения прижимной силы.

На крышке багажника установят спойлер Фото: Motor1.com

Ожидается, что BMW 2 Series Gran Coupe будет предложен с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми или дизельными двигателями на выбор. Базовая версия получит передний привод, а более дорогие модификации оснастят полным приводом.

Новинка может поступить в продажу уже в конце 2024 года. Стоимость четырехдверного купе составит примерно от 36 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что обновленный хэтчбек BMW 1 Series заметили во время тестов на гоночном треке.