Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)

В рейтинг вошли 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом по цене до $20 000. В рейтинг вошли 10 моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди подержанных кроссоверов есть множество предложений, которые подходят для разных покупателей. Выбрать подходящий автомобиль с пробегом довольно трудно, но эксперты решили упростить эту задачу.

Эксперты испытали десятки компактных кроссоверов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей, а также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом до $20 000:

10. Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross выделяется необычным дизайном Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross выделяется необычным дизайном. Также преимуществом этого кроссовера является его низкая стоимость в сравнении с конкурентами.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

удобные сиденья;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

низкое качество интерьера;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятное управление.

9. Renault Captur

Renault Captur привлекает богатым оснащением и низкой стоимостью Фото: Renault

Renault Captur пользуется большим спросом на вторичном рынке благодаря своему стильному дизайну и невысокой стоимости. Еще одним плюсом является наличие экономных двигателей с очень низким расходом топлива.

Плюсы:

богатое оснащение;

низкая стоимость;

задние сиденья быстро складываются.

Минусы:

маломощные двигатели;

мало места на заднем ряду сидений;

неприятное управление.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis очень экономный кроссовер Фото: Suzuki

Очень низкий расход топлива и компактные размеры — главные особенности Suzuki Ignis. Этот кроссовер не такой просторный как конкуренты, но он обладает приятным управлением и доступен с полным приводом.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

богатое оснащение;

приятное управление.

Минусы:

жесткая подвеска;

низкое качество интерьера;

неудобная информационно-развлекательная система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman отличается уникальным стилем Фото: MINI

Mini Countryman обладает особым шармом, который выгодно выделяет его на фоне конкурентов. Главной особенностью модели является приятное управление и стильный дизайн.

Плюсы:

приятное управление;

мощные двигатели;

вместительный багажник.

Минусы:

жесткая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений;

высокая стоимость.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступен с полным приводом Фото: Suzuki

Suzuki Vitara отличается высоким уровнем практичности и наличием системы полного привода. Эта модель подходит не только для города, но и бездорожья.

Плюсы:

приятное управление;

высокий уровень практичности;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий уровень вредных выбросов;

дизельные двигатели слишком шумные;

низкое качество интерьера.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross получил приятное управление Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross имеет приятное управление и очень вместительный. Также радует высокий уровень безопасности модели.

Плюсы:

просторный интерьер;

высокий уровень безопасности;

приятное управление.

Минусы:

высокая стоимость;

низкое качество интерьера;

конкуренты предлагают более богатое оснащение.

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq имеет приятое управление Фото: Skoda

Skoda Kamiq имеет более приятое управление в сравнении с Volkswagen T-Cross и более мягкую подвеску. Интерьер также ощущается более дорогим.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

качественный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

плохая регулировка задних сидений;

конкуренты предлагают более богатое оснащение;

низкая посадка водителя.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc комфортнее и практичнее, чем T-Cross Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc предлагает больше плюсов, чем T-Cross. Главным преимуществом модели является более качественный интерьер и богатое оснащение.

Плюсы:

комфортная подвеска;

высокий уровень безопасности;

вместительный багажник.

Минусы:

низкое качество интерьера на ранних автомобилях;

неудобная навигация;

конкуренты предлагают более богатое оснащение.

2. Audi Q2

Audi Q2 роскошнее своих конкурентов Фото: Audi

Audi Q2 предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Также модель выделяется стильным дизайном.

Плюсы:

качественный интерьер;

удобное управление;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не такой просторный как конкуренты;

жесткая подвеска;

полный привод доступен только в топовых комплектациях.

1. Seat Arona

Seat Arona имеет множество преимуществ перед конкурентами Фото: SEAT

Эксперты признали Seat Arona лучшим компактным кроссовером в своем ценовом сегменте. У модели множество преимуществ, которые выделяют ее на фоне конкурентов.

Плюсы:

комфортная подвеска;

вместительный багажник;

мощные двигатели.

Минусы:

низкое качество интерьера;

шумные дизельные двигатели;

плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года.