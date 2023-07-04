Новый Ford Mondeo 2023 получил бюджетную версию по цене "Дастера" (фото)

Начальный Ford Mondeo оснащен экономичным 190-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. В салоне седана установлен огромный 1,1-метровый дисплей.

Линейку Ford Mondeo 2023 пополнила новая базовая версия EcoBoost 180 Supreme. Большой семейный седан D-класса стоит 20 500 долларов – на уровне Renault Duster. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан получил 17-дюймовые диски Фото: autohome.com.cn

Главное отличие Ford Mondeo EcoBoost 180 Supreme от других версий – под капотом. Седан получил 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор на 190 л. с. С ним динамика хуже, чем с 2,0-литровой 245-сильной турбочетверкой, но и расход топлива меньше – 6,7 л/100 км в смешанном цикле.

Новый Ford Mondeo EcoBoost 180 Supreme доступен исключительно с 8-ступенчатым автоматом. Хотя версия бюджетная, механическую КПП ей не предлагают.

Седан оснащен 1,5-литровым 190-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Визуально базовый Ford Mondeo 2023 практически не отличается от собратьев. У него только отсутствует подсветка решетки радиатора, а диаметр колесных дисков уменьшен до 17 дюймов.

В салоне сохранен огромный 1,1-метровый дисплей на всю ширину передней панели. Оснащение включает бесключевой доступ, климат-контроль и голосовое управление мультимедиа.

На всю ширину передней панели растянут дисплей Фото: autohome.com.cn

Напомним, что Ford Mondeo покинул европейский рынок, но новое поколение седана все же появилось и выпускается в Китае.

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