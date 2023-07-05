Volkswagen представил свой самый компактный кроссовер: подробности и фото

Новый Volkswagen T-Cross 2024 стал похож на старшего брата Touareg. Кроссовер отныне доступен исключительно в бензиновых версиях.

Volkswagen представил новый T-Cross. Самый маленький кроссовер немецкой марки прошел обновление и поступит в продажу с первого квартала 2024 года. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Кроссовер доступен только в бензиновых версиях Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen T-Cross обновили в стиле старшего брата – нового Touareg. У него схожие широкая решетка радиатора и фары, соединенные диодной полосой. Также освежили фонари и установили более массивные бамперы (это увеличило длину авто до 4135 мм).

В салоне Volkswagen T-Cross 2024 улучшены материалы отделки и увеличен тачскрин мультимедиа – его диагональ в разных версиях модели составляет 8 или 9,2 дюйма. Как и прежде, задние сиденья имеют горизонтальную регулировку: в зависимости от их положения объем багажника составляет 385-455 л.

В салоне увеличен сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Cross 2024 сохранил знакомые бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (95 и 116 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а вот дизель ему больше не доступен. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.

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