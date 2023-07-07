Geely показали спортивный седан с расходом топлива 4,5 литра на 100 км (фото)
Geely Galaxy L6 будет доступен в нескольких версиях с силовой установкой мощностью до 663 сил. Модель получит передовые технологии и современные системы безопасности.
Geely показали новый гибридный седан Galaxy L6. Новинка получила богатое оснащение и сможет проехать до 105 км на электротяге. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Спереди размещена раздельная оптика с вертикальными дневными ходовыми огнями. Между фарами находится светодиодная полоса.
Сзади установлены необычные фонари. Они объединены в один блок и занимают всю ширину задней части авто. На бампере находится диффузор.
Также можно заметить новый логотип бренда Galaxy. Он состоит из шести серебристых прямоугольных элементов.
Габариты Geely Galaxy L6:
- длина — 4782 мм;
- ширина — 1875 мм;
- высота — 1489 мм;
- колесная база — 2752 мм.
Geely Galaxy L6 построен на платформе e-CMA. Модель предложат в двух версиях с запасом хода на электротяге 48 или 105 км.
Седан оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами мощностью до 663 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,55 литра на 100 км.
В интерьере установлена цифровая панель приборов, которая дополнена большим вертикальным дисплеем информационно-развлекательной системы. Она работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.
Стоимость и дата выхода Geely Galaxy L6 станут известны позже. Ожидается, что начальная цена модели составит более $30 000.
Ранее Фокус рассказал, что в Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Geely Galaxy L7.