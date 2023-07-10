На все случаи жизни: Toyota презентовала семейство оригинальных пикапов (фото)

Пикап Toyota Hilux получил версии для тяжелого бездорожья, а также заниженные спортивные модификации. Их можно воссоздать своими руками с использованием оригинальных аксессуаров.

Палитру Toyota Hilux 2023 расширили сразу несколько новых оригинальных версий. Автомобили презентовали на автошоу в Бангкоке. Об этом сообщает сайт Kuruma News.

Пикапы Toyota формально являются концепт-карами, но их можно воссоздать своими руками. Дело в том, что установленные на них аксессуары находятся в свободной продаже.

Toyota Hilux High Performance & Style

Toyota Hilux High Performance & Style

Пикап Toyota Hilux подготовили к бездорожью. Ему увеличили клиренс и установили внедорожные шины Yokohama размером 305/55 R20. Кроме того, появились защита днища, расширители арок и воздухозаборник в капоте, а решетку радиатора изменили.

Бамперы усилили, а на заднем борте кузова установлена пластиковая накладка. Под капотом прячется 2,8-литровый 204-сильный турбодизель. Стоимость такого тюнинг-набора составляет 12 942 доллара.

Toyota Hilux 54th

Toyota Hilux 54th

Этот пикап Toyota также создан для бездорожья, но выглядит выразительнее. У него массивные бамперы, серьезно расширенные крылья и выпуклый капот.

В Toyota Hilux 54th не только увеличен клиренс и установлены 20-дюймовые внедорожные шины, но и предусмотрена усиленная подвеска с амортизаторами от Profender and Monotube. Вместе с тем пикап оснащен базовым 2,4-литровым турбодизелем на 150 л. с. Такой тюнинг Toyota Hilux обойдется в 9958 долларов.

Заниженные Toyota Hilux

Самыми оригинальными являются спортивные заниженные пикапы Toyota. Уменьшенный клиренс и маленькие колеса делают Hilux очень оригинальными.

Toyota Hilux Dragster Toyota Hilux Twin Turbo

Toyota Hilux Dragster отличается ярким окрасом, а также карбоновыми капотом и сплиттером. А вот в версиях Twin Turbo и Z-Runner изменены только передний бампер и колесные диски.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota Hilux впервые получит гибридный вариант.

Также мы писали, что экстремальный пикап показали и в General Motors.