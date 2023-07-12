Новейшие китайские электромобили оказались безопаснее европейских конкурентов (видео)
Nio ET5 и EL7 стали первыми автомобилями, которые прошли обновленные краш-тесты Euro NCAP. Новинки продемонстрировали образцовую безопасность.
Новейшие китайские электромобили Nio ET5 и EL7 получили пятизвездочные оценки в краш-тестах Euro NCAP. Уже совсем скоро модели дебютируют на европейском рынке. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Электрический седан Nio ET5 и электрокроссовер EL7 стали первыми автомобилями, которые прошли обновленные тесты безопасности Euro NCAP. В 2023 году новые авто для получения лучших результатов должны уметь обнаруживать мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения.
Впервые в краш-тесты включены удары при пересечении автомобилей, лобовые столкновения двух авто и мониторинг состояния водителя. Nio ET5 и EL7 смогли справиться с этими испытаниями.
Nio ET5 набрал 96% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей. Еще 83% модель получила за обнаружение уязвимых участников дорожного движения.
Nio EL7 получил 93% из 100% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей. За обнаружение уязвимых участников дорожного движения электрокроссовер набрал 80%. Для сравнения, более дорогой Audi Q8 E-tron получил 79%.
Некоторые европейские конкуренты Nio ET5 и EL7 набрали меньше баллов за безопасность взрослых пассажиров и детей. Модели поступят в продажу в Европе уже до конца 2023 года.
Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей.