На европейский рынок выходит стильный и недорогой кроссовер Chery: подробности и фото

Chery Omoda 5 станет первой моделью китайского бренда на западноевропейском рынке. Кроссовер предложат в бензиновой и электрической версиях.

Китайский концерн Chery начинает экспансию на рынок Евросоюза. В продажу поступает новый молодежный кроссовер Omoda 5. Первая партия автомобилей уже прибыла в Испанию, а вскоре появится в Италии и Великобритании. Об этом сообщает сайт Motoraldia7.

Кроссовер Chery Omoda 5 выпускается в Китае с 2022 года. Это компактная 4,4-метровая модель с выразительным дизайном. У нее широкая безрамочная решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и покатая крыша.

Модель дебютирует в ЕС с 1,6-литровым 197-сильным турбомотором Фото: Chery

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Цена Chery Omoda 5 в ЕС пока не оглашена, но в Китае кроссовер стоит от 14 000 до 19 000 долларов. Сообщается, что комплектация еврпоейских авто будет богатой – кожаный салон, спортивные сиденья, беспроводная зарядка смартфонов, набор систем безопасности.

Новый Chery Omoda 5 в Европе дебютирует с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 197 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Такой кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и расходует в среднем 7,3 л/100 км.

Кроссовер предложат исключительно в богато оснащенных версиях Фото: Chery

В 2024 году на европейском рынке появится 204-сильный электромобиль Chery Omoda 5. Его запас хода составит около 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что в ряде стран Европы видели большой кроссовер Chery Tiggo 9 — он тоже может появиться в продаже.

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