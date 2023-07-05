Флагманский кроссовер Chery за $21 500 может появиться в Европе (фото, видео)

Chery Tiggo 9 — 4,8-метровый семейный кроссовер, доступный в версиях на 5 и 7 мест. Наряду с бензиновой модификацией предложат гибрид.

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Новый Chery Tiggo 9 отправился в европейское турне. Флагманский кроссовер китайского бренда на днях сфотографировали в Париже, а до этого его видели в Италии, Люксембурге и Швейцарии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Ранее китайский кроссовер посетил Италию Фото: скриншот / YouTube

Вполне возможно, что вскоре кроссовер Chery Tiggo 9 появится на европейском рынке. Не исключено, что в некоторых странах его предложат под итальянским брендом DR Automobiles, как младшие Chery Tiggo 8 и Tiggo 4.

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Новый Chery Tiggo 9 – большой семейный кроссовер длиной 4820 мм при колесной базе в 2820 мм. У него выразительный дизайн с огромной решеткой радиатора и рельефными боковинами.

Chery Tiggo 9 в Люксембурге Фото: CarNewsChina

Пока концерн Chery выводит на европейский рынок модели брендов Omoda и Jaecco. Они вскоре появятся в Испании, Италии и Германии.

Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест. В салоне на передней панели установлены два больших дисплея.

Кроссовер Chery Tiggo 9 дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 254 л. с. Несколько позже появится гибридная модификация и именно у нее больше шансов появиться в Европе. Цена Chery Tiggo 9 в Китае стартует с 152 900 юаней ($21 500).

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