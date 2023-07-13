Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Новый Nissan Qashqai получил довольно нестандартную гибридную версию e-Power. Фокус узнал, чем она отличается от бензинового варианта модели, изучил особенности ее эксплуатации и определил расход топлива в реальных условиях.

Этот Nissan Qashqai 2023 получил "зеленые" номера для электромобилей, однако оснащен бензиновым двигателем. Он является самой мощной версией модели, но при и этом и наиболее экономичной. На тесте Фокуса – новый Nissan Qashqai e-Power.

Nissan расширяет свою гибридную линейку e-Power. Электрифицированные версии появились у Nissan X-Trail и Qashqai и, по сути, заменили дизельные модификации кроссоверов.

На трассе кроссовер расходует менее 5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Как распознать новый Nissan Qashqai e-Power

Новый Nissan Qashqai e-Power сложно сразу отличить от бензинового собрата. У него такой же стильный и современный дизайн с большим углом наклона лобового стекла, V-образной решеткой радиатора и стреловидными светодиодными фарами. Гибрид выдают только надписи e-Power на кузове, несколько иные логотипы Nissan и глянцевая накладка на радиаторной решетке.

Тестовое авто в топовой версии Tekna+ узнается по 19-дюймовым дискам (вместо стандартных 18-дюймовых) и двухцветной окраске с черной крышей.

Гибрид выдают надписи e-Power на кузове Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Nissan Qashqai e-Power:

длина — 4425 мм;

ширина — 1835 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2665 мм;

клиренс — 175 мм.

Качественно и современно — салон Nissan Qashqai e-Power

Заглянем в салон Nissan Qashqai e-Power. Материалы отделки на высоте, как и у всех Qashqai третьего поколения – в этом плане модель совершила скачек по сравнению с предшественником. В Tekna+ качественная мягкая кожа типа Nappa сочетается с деревом и черными лакированными вставками.

Nissan Qashqai 2023 получил увеличенный сенсорный дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Руль Nissan Qashqai e-Power такой же, как и у бензинового собрата, а вот джойстик трансмиссии у электрифицированной версии особый – более компактный. Кроме того, гибрид выдает кнопка выбора электрического режима.

Виртуальный щиток приборов на первый взгляд кажется, знакомым, но на месте тахометра – индикатор используемой мощности мотора. Графику приборки можно менять – выбрать классические циферблаты либо же более модерный дизайн. Данные проецируются и на лобовое стекло.

Центральный тачскрин расположен высоко и находится на уровне глаз, что позволяет меньше отводить глаза от дороги. В Nissan Qashqai 2023 года экран стал крупнее (12,3 дюйма в диагонали), а кнопки аудиосистемы разместили ниже. Они крупные и удобные в пользовании на ощупь, а вот некоторые переключатели климата мелковаты.

Вместо тахометра на панели приборов появился указатель мощности мотора Фото: Тарас Брязгунов Графику приборной панели можно изменить Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находится беспроводная зарядка для смартфона, а вот USB-разъемов здесь нет – они спрятаны в отсеке под подлокотником и для подключения телефона приходится протягивать кабель оттуда. Зато сам бокс вместительный и является неплохим дополнением к перчаточному ящику.

Изменилось ли внутреннее пространство в Nissan Qashqai e-Power

Диапазона регулировок водительского кресла и рулевой колонки вполне достаточно, чтобы подобрать удобное положение за рулем. В Tekna+ сиденья получили не только электропривод (с памятью настроек для водителя), но и массаж. Это весьма кстати в дальних поездках, хотя кресла Nissan Qashqai комфортабельные и с хорошей боковой поддержкой, а потому после нескольких часов езды спина не устает.

Посадка за рулем не очень высокая. К обзорности вопросов нет – она у Qashqai хорошая, тем более, что у Qashqai e-Power есть и камеры по кругу.

На втором ряду достаточно места дял пассажиров ростом до 185 см Фото: Тарас Брязгунов Передние сиденья упругие и неплохо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов

На втором ряду пространство такое же, как и в бензиновой версии. Место для ног вполне приличное, по меркам кроссоверов С-класса, да и над головой запас достаточный для людей ростом до 185 см. Для задних пассажиров предусмотрены вентиляционные дефлекторы и USB-порты.

Гибрид Nissan Qashqai e-Power имеет несколько меньший багажник, чем бензиновая версия, что продиктовано особенностями силовой установки. Хотя он все равно больше, чем у Qashqai прошлого поколения – 479 л (436 л – с сабвуфером). Также у e-Power нет двухуровневого пола. Дверь багажника в Tekna+ получила электропривод с сенсором открытия.

Объем багажника Nissan Qashqai e-Power составляет 436-479 л, в зависимости от версии Под полом спрятаны запаска и сабвуфер

Комплектация Nissan Qashqai e-Power

Конечно, новый Nissan Qashqai e-Power в топовой версии Tekna+ оснащен богато – электропакет, панорамная крыша, камеры кругового обзора, навигация, мощная акустика Bose.

Впрочем, и самый доступный гибрид Nissan Qashqai в варианте Accenta нельзя назвать "пустым" — есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, подогревы руля и кресел.

Перчаточный ящик Nissan Qashqai средних размеров USB-разъемы спрятаны в боксе под передним подлокотником Отдельные USB-порты есть и у задних пассажиров

Ну а набор систем безопасности является обязательным для всех Nissan Qashqai – 7 подушек, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Нетипичный гибрид

Силовая установка Nissan Qashqai e-Power не такая, как у большинства гибридов на рынке. Первой скрипкой здесь является 190-сильный электромотор. А вот 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель на 156 л. с. служит генератором – вырабатывает электроэнергию. Он работает на стабильных оборотах и не очень-то и слышен.

1,5-литровый турбомотор Nissan Qashqai e-Power не соединен с колесами Фото: Тарас Брязгунов

Поскольку бензиновый мотор не вращает колеса, то кроссовер и получил "зеленые" номера для электрокаров. По сути, перед нами электромобиль Nissan, который не нужно заряжать.

Характер авто во многом зависит от выбранного режима езды. В Normal и Sport электромотор отзывчивый и демонстрирует быстрые реакции. Тяги более, чем достаточно – в распоряжении 330 Н∙м крутящего момента. Спринт до 100 км/ч занимает 7,9 с и уверенный разгон продолжается примерно до 130-140 км/ч. Еще ни один Qashqai не был столь быстрым.

В гибридной установке e-Power главную роль играет электромотор

В то же время в экономном режиме мотор становится "сонным" — реакции на нажатие газа становятся слишком медленными и, к примеру, для обгона грузовика на трассе необходимо хорошенько притопить педаль. Впрочем, этот режим все же создан для города.

Вместе с тем, гибрид Nissan впечатляет своей экономичностью. Заявленный расход топлива составляет 5,2 л/100 км в городском цикле и 5,1 л/100 км – в загородном. К тому же, можно проехать несколько километров на электротяге.

От бензиновой модели кроссовер отличается накладкой на решетке радиатора Фото: Тарас Брязгунов

У нас на трассе получилось даже 4,8-4,9 л/100 км при скорости 100-110 км/ч, а в городе расход топлива Nissan Qashqai e-Power от 4,6 до 6,5 л/100 км, в зависимости от условий и выбранного режима езды. Для 500-километрового путешествия на гибриде нам хватило и половины бензобака.

Как управляется гибрид Nissan Qashqai

В управлении новый Nissan Qashqai e-Power мало чем отличается от бензиновой модели. Он хорошо маневрирует, его руль легкий и точный, но не самый информативный.

Nissan Qashqai e-Power является самым мощным и быстрым в линейке модели Фото: Тарас Брязгунов

Следует отметить, что гибрид Nissan Qashqai доступен только с передним приводом. В то же время, старший брат Nissan X-Trail e-Power может быть и полноприводным.

Подвеска справляется с большинством дорожных неровностей и даже с 19-дюймовыми дисками езда комфортабельная. В салоне гораздо тише, чем в Qashqai прошлого поколения, хотя больше шумоизоляции в днище не помешало бы.

Тормоза Nissan Qashqai e-Power снабжены функцией рекуперации, причем ее интенсивность можно выбирать. Кроме того, доступен режим e-Pedal, в котором можно ездить, не нажимая педаль тормоза. Если отпустить газ, то авто начинает быстро и весьма резко замедляться.

Nissan Qashqai e-Power предложен только с передним приводом Фото: Тарас Брязгунов

Цена Nissan Qashqai e-Power

Гибрид Nissan Qashqai ощутимо дороже бензиновой версии. Цены стартуют с 1 452 830 гривен за вариант Accenta, а топовый Tekna+ обойдется в 1 770 870 гривен. Впрочем, гибридные кроссоверы других производителей на нашем рынке сопоставимы по цене.

Вердикт Фокуса

Новый Nissan Qashqai e-Power имеет преимущества электромобилей (большая тяга, тихий и отзывчивый мотор), но при этом избавлен от основных их недостатков – малого запаса хода и необходимости заряжать батарею. Это самый быстрый и самый экономичный Nissan Qashqai 2023, но он и наиболее дорогой.

Плюсы Nissan Qashqai e-Power:

малый расход топлива;

хорошая динамика;

качественная отделка салона;

богатое оснащение.

Минусы Nissan Qashqai e-Power:

высокая цена;

гибрид доступен только с передним приводом.

Технические характеристики Nissan Qashqai e-Power