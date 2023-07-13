Toyota готовит самую мощную и быструю модель в своей истории: подробности и изображения

Новая Toyota Supra GRMN получит 3,0-литровую турбошестерку от BMW M3 и M4. Спорткар облегчат, а также доработают его ходовую и аэродинамику.

Toyota Supra получит экстремальную заряженную версию GRMN. Мощный спорткар может появиться в 2024 и 2025 году и будет выпущен лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Над Toyota Supra GRMN работают в спортивном подразделении Gazoo Racing при участии специалистов BMW Motorsport. Это неудивительно, учитывая тот факт, что новая Supra построена на базе BMW Z4.

3,0-литровую турбошестерку позаимствуют у BMW M3 и M4 Фото: BMW

Спорткар Toyota получит 3,0-литровую турбошестерку от BMW M3 и M4. Напомним, что в разных версиях моделей она развивает от 480 до 550 л. с. То есть, Supra GRMN станет самой мощной и быстрой серийной Toyota в истории.

Кроме того, новая Toyota Supra GRMN получит более жесткую спортивную подвеску, перенастроенное рулевое управление и увеличенные тормоза. Кроме того, купе облегчат за счет карбоновых деталей.

Отличить купе от стандартной Toyota Supra 2023 можно будет по аэродинамическому обвесу, капоту с воздухозаборниками, расширенным крыльям и большому заднему антикрылу. В салоне установят спортивные ковшеобразные сиденья.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota готовит новое поколение модели GR86, причем оно будет гибридным.

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