Ford представил свой самый экстремальный электрокроссовер (видео)
Ford Mustang Mach-E Rally ориентирован не на гонки по треку, а по бездорожью. Новинка получит 480-сильную установку и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды.
Ford представил заряженный электрокроссовер Mustang Mach-E Rally. Новинка получила технологии из гонок ралли и является самой экстремальной модификацией модели. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Ford Mustang Mach-E Rally был показан на Фестивале скорости в Гудвуде. Электрокроссовер поступит в серийное производство уже с конца 2023 года.
Кроссовер ориентирован не на гонки по треку, а по бездорожью. Для этого автомобиль оснастили новыми колесными дисками в стиле OZ Racing, которые обуты в шины BF Goodrich Trail Terrain, и доработанной подвеской.
Также узнать новинку можно по новому кузовному обвесу. Еще одной отличительной чертой является уникальное оформление решетки радиатора с противотуманными фарами.
Вероятнее всего, Ford Mustang Mach-E Rally будет основан на версии GT Performance Edition. Эта модификация оснащена двумя электромоторами мощностью 480 л.с. и 860 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Стоимость модели не разглашается. Технические характеристики также пока держат в секрете.
Ранее Фокус сообщал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.