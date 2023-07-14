В Германии на дорогах появились беспилотные такси Volkswagen (фото)

Первыми пассажирами беспилотных такси Volkswagen станут чиновники, деловые партнеры и журналисты. В будущем автономные электромобили появятся и в других странах.

Volkswagen тестирует в немецком Мюнхене свои автономные такси на базе электрических минивэнов ID.Buzz. Такие автомобили вскоре начнут перевозить реальных пассажиров. Об этом сообщили на сайте Electrek.

В разработке беспилотных такси принимают участие компании MOIA и Apex.AI. Они внедрили собственную систему управления в автомобили Volkswagen ID.Buzz.

Volkswagen планирует распространить свои автономные авто по всему миру. Помимо Германии такси ID.Buzz отправились в США.

Первыми пассажирами беспилотных такси Volkswagen станут чиновники, деловые партнеры и журналисты. Первоначальные тесты ориентированы на работу в городских центрах.

Volkswagen ID.Buzz получили систему автономного вождения четвертого уровня. Она позволяет водителю управлять автомобилем только в случае необходимости.

MOIA стала первой компанией, которая использует в своем автопарке электромобили Volkswagen. Автомобили будут делиться между собой данными о поездках, чтобы оптимизировать их работу.

Ранее Фокус рассказал, что ОАЭ стали первой в мире страной, которая выдала национальную лицензию на поездки для беспилотных автомобилей.