Растения в салоне и селфи-камера: представлен самый необычный электрокар Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen ID.Buzz тюнинговали в стилистике хиппи. У электромобиля психоделическая раскраска и растения в салоне.

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz получил оригинальную версию. Фургон доработали в стиле 60-х годов. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

Фургон станет фотозоной на фестивале Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Glamper Van (именно так назвали проект) подготовили к фестивалю PennFest в Великобритании. Там он станет своего рода фотозоной, где каждый сможет сделать селфи.

Фургон Volkswagen Glamper Van возвращает нас в эпоху хиппи. Он получил психоделическую разноцветную раскраску.

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В салоне на полу появился искусственный газон, а на стенах – растения. Сзади установили диван с ярким покрывалом. Для снимков установлена селфи-камера, а при обработке фото можно использоваться различными фильтрами.

В салоне фургона появились растения и диван Фото: Volkswagen

За основу взяли фургон Volkswagen ID.Buzz со стандартной колесной базой и задним приводом. Электромобиль оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 10,2 с и развивает 145 км/ч, а его запас хода составляет 410 км.

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