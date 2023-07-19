Сделано на века: винтажный грузовик 1916 года завелся после десятилетий простоя (видео)

От грузовика Federal 1916 года остались только шасси с двигателем — кабины и кузова у него нет. Тем не менее его мотор удалось оживить.

В США обнаружили старинный грузовик компании Federal Motor Truck 1916 года. Автомобиль стоит заброшенным на свалке не менее полувека. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Jennings Motor Sports.

Кузов и кабина авто отсутствуют Фото: скриншот / YouTube

Пока историю автомобиля не удалось установить. Судя по состоянию Federal и его шин, он не ездил минимум 50-60 лет. Состояние грузовика оставляет желать лучшего.

От Federal остались только шасси с двигателем – кабина и кузов грузовика отсутствуют. Автомобиль покрыт слоем ржавчины, а шина осталась только одна.

Двигатель грузовика удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Тем не менее, двигатель 107-летнего Federal неплохо сохранился. Четверку отчистили, смазали, установили новые свечи и подали топливо. Пришлось поработать ручкой кривого стартера (авто тех лет не имели электростартера), и в итоге грузовик завелся.

Компания Federal Motor Truck была основана в 1910 году Мартином Палчером, который также считается отцом марки Pontiac. Она выпускала грузовики до 1960 года и значительная их часть поставлялась в американскую армию. В лучшие годы Federal Motor Truck производили до 3500 машин с двигателями Continental, Hercules и Waukesha.

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