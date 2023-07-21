По цене Ferrari: "Энергоатом" закупил электробусы за $736 000 (фото)

Для перевозки персонала "Энергоатома" закупили 10 электробусов общей стоимостью свыше 269 миллионов гривен. К ним поставят 5 зарядных станций.

Национальная энергетическая компания "Энергоатом" будет использовать электрические автобусы для подвоза персонала. Всего их закупили 10, причем стоимость одного электробуса составляет 736 000 долларов – на уровне суперкара Ferrari SF90 Stradale. О закупке рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Тендер в Prozorro объявило подразделение "Атомпроектинжиниринг" — именно оно и отвечает за транспортировку персонала "Энергоатома". 10 турецких электротобусов AR-Temsa Avenue Electron оценили 269 596 500 гривен, еще в 11 800 740 гривен обошлись 5 зарядных станций.

10 электробусов оценили в 269 596 500 гривен Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По результатам тендера 8 июня был заключен договор. Турецкие электробусы должны поставить до 30 апреля 2024 года, а вот станции зарядки появятся раньше — до 30 ноября 2024 года.

Ярослав Железняк отметил, что по цене одного AR-Temsa Avenue Electron можно купить 10 обычных автобусов или 7 электрокроссоверов Tesla Model X.

В салоне электробуса — 35 сидячих мест

Примечательно, что тендер на закупку электробусов для "Энергоатома" пытались объявить трижды. Как сообщают "Наші гроші", пропозиция от украинского производителя – львовского завода "ЭлектронМаш" – была отклонена, несмотря на меньшую на 25% цену и большую локализацию производства.

Причиной отказа стало несоответствие украинского предприятия требованиям тендера – его доход за прошлый год должен был быть не меньше ожидаемой стоимости тендера.

12-метровый электробус AR-Temsa Avenue Electron рассчитан на 35 сидячих и 63 стоячих пассажиров. Он оснащен 340-сильным мотором и доступен с тремя вариантами батареи – на 240, 300 и 360 кВт∙ч. Самый "дальнобойный" вариант обладает запасом хода в 400 км. Быстрая зарядка батареи занимает 2 часа.

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