Новый Kia Sorento 2024 рассекретили до премьеры: как изменится кроссовер (фото)

Новый Kia Sorento изменится внешне в духе модели Sportage. Семейный кроссовер будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Опубликованы первые рендеры нового Kia Sorento. Среднеразмерный кроссовер пройдет фейслифтинг и будет презентован в 2024 году, а пока проходит испытания. Об этом стало известно журналистам сайта Motor.es.

По их данным, дизайн Kia Sorento 2024 изменят в новой стилистике южнокорейской марки – он станет похожим на младшего брата Sportage и электрокроссовер Kia EV9. Авто получит новые тоненькие фары, широкую решетку радиатора и менее массивный бампер.

Кроссовер проходит тесты в камуфляже Фото: Motor.es

В салоне Kia Sorento 2024 улучшат материалы отделки, а центральный дисплей мультимедиа будет увеличен в размерах. Как и прежде, будут доступны версии на 5 и 7 мест.

Кроссовер Kia Sorento 2024 будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (194 и 285 л. с.) и 3,5 л (272 л. с.), а также 2,2-литровым 202-сильным турбодизелем и гибридными установками на 230 и 265 л. с.

Более мощный подзаряжаемый гибрид получит увеличенную батарею и сможет проехать 100 км в полностью электрическом режиме. В предложении останутся версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что собрат Sorento, новый Hyundai Santa Fe 2024, изменился до неузнаваемости.

Также мы писали, что за самым дешевым кроссовером Hyundai выстроились очереди.