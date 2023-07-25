Новый дешевый кроссовер Nissan рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Nissan Kicks нового поколения станет больше и технологичнее предшественника. Модель предложат с бензиновыми двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

В США заметили кроссовер Nissan Kicks следующего поколения. Новинка получит измененный дизайн и новые технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем, но даже сейчас заметно, что новое поколение будет сильно отличаться от модели текущего поколения. Nissan Kicks 2024 получит некоторые элементы дизайна от флагманского электрокроссовера Ariya.

Новый Nissan Kicks станет немного больше Фото: Motor1.com

Новый Nissan Kicks станет немного больше. Это позволит увеличить внутреннее пространство для пассажиров заднего ряда сидений.

Также новинка получит измененный силуэт. Он станет более обтекаемым и спортивным. Еще одной отличительной чертой нового поколения станут боковые зеркала заднего вида, которые теперь будут размещены на кузове.

Сзади появятся новые вертикальные фонари Фото: Motor1.com

Внутри ожидается сильно измененный интерьер. Самыми заметными изменениями станут цифровая панель приборов и новый большой информационно-развлекательный дисплей.

Моторная гамма, вероятнее всего, останется без изменений. На выбор будут доступны версии с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми установками.

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