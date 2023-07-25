Во Франции готовят новый спортивный электрокроссовер: он может появиться в Украине
Заряженная версия электрокроссовера DS3 Crossback E-Tense может дебютировать уже в конце 2023 года. Это будет одна из самых быстрых моделей в линейке DS Automobiles.
В Европе заметили прототип нового заряженного электромобиля DS3 Crossback E-Tense. Спортивная версия модели получит новый кузовной обвес и станет более быстрой. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Название для заряженной версии DS3 Crossback E-Tense пока не утверждено. Известно только то, что это будет одна из самых быстрых моделей DS Automobiles.
Прототип интересен тем, что его внешность основана на кроссовере до обновления. Спереди и сзади можно заметить старую оптику, которой нет на текущей модели.
Стандартный DS3 Crossback E-Tense оснащен одним электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 402 км на одном заряде.
Ожидается, что заряженный электрокроссовер будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 300 сил. Запас хода останется на прежнем уровне.
DS3 Crossback E-Tense разделяет платформу eCMP с моделями Opel Mokka, Peugeot 2008, Fiat 600e, Jeep Avenger. В будущем на архитектуре построят новые компактные кроссоверы Alfa Romeo и Opel.
Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый купе-кроссовер DS 4 второго поколения.