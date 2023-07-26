Первый электрический пикап Geely за $25 000 выходит на глобальный рынок (фото)
Radar GD6 имеет запас хода до 632 км на одном заряде. На выбор будут доступны две версии электропикапа мощностью 268 или 406 сил.
Zhejiang Geely Holding Group запустила в производство свой первый электрический пикап. Модель Radar GD6 (RD6 в Китае) выходит на глобальный рынок. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
В Geely поделились, что первая партия Radar GD6 на экспорт уже сошла с конвейера. Производством пикапа занимается бренд Radar Auto.
Radar GD6 получил стильный дизайн с компактными фарами. Между ними находится фальшивая решетка радиатора и светодиодная полоса.
Габариты Radar GD6:
- длина — 5260 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1830 мм;
- колесная база — 3120 мм.
Radar GD6 предложен с тремя аккумуляторными батареями емкостью 63, 86 или 100 кВт⋅час. Они позволяют проехать до 400, 550 или 632 км на одном заряде соответственно.
Пикап оснащается одним или двумя электромоторами. Базовая силовая установка выдает мощность 268 л.с., а топовый вариант предлагает 406 сил.
Одной из главных особенностей Radar GD6 является возможность подзаряжать другие устройства и электромобили. Пикап можно использовать как передвижной повербанк, если в этом есть необходимость.
Стоимость Radar GD6 в Китае составляет от 178 800 до 228 800 юаней (от 25 000 до 32 000 долларов). Пока неизвестно, сколько будет стоить пикап на глобальном рынке.
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