Полная электрификация: Porsche перестанет выпускать бензиновые автомобили

Несмотря на разработку экологичного топлива, Porsche планируют избавиться от многих автомобилей с ДВС. Только одна модель будет оснащаться бензиновыми двигателями, пока это возможно.

В Porsche заявили, что бренд перестанет выпускать автомобили с ДВС. Исключением является культовый спорткар 911, который как можно дольше сохранит бензиновые двигатели. Об этом сообщили на сайте Automotive News Europe.

Руководитель команды Porsche по электронному топливу Карл Думс поделился, что у бренда есть план постепенной электрификации своей линейки автомобилей. К 2030 году электромобили составят 80% от продаж.

Интересно то, что Porsche активно работает над созданием экологичного топлива совместно с чилийской компанией HIF Global. Тем не менее многие модели бренда не сохранят ДВС.

Известно, что кроссоверы Macan и Cayenne переведут на электротягу уже в следующем поколении. Такая же участь ждет спорткары Cayman и Boxster.

За 2022 год на Porsche 911 пришлось 13% от продаж всех автомобилей бренда. Именно поэтому производитель не рискует переводить такую значимую модель на электротягу.

Думс отметил, что экологичное топливо больше предназначено для авиационной промышленности. По его словам, многие легковые автомобили в будущем будут работать на электричестве.

Ранее Фокус писал, что Toyota собирается прекратить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей для европейского рынка с 2035 года.