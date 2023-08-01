Обновленный флагман: рассекречен самый большой и роскошный седан Peugeot (фото)

Седан Peugeot 508 L схож с лифтбэком по дизайну, но длиннее его на 120 мм. Модель комплектуют только 211-сильным турбомотором.

Опубликованы шпионские фото Peugeot 508 L 2023. Удлиненный вариант модели пройдет фейслифтинг вслед за стандартной версией и поступит в продажу с конца августа. Об этом сообщает сайт Autohome.

Сзади освежены фонари Фото: autohome.com.cn

Peugeot 508 L на 120 мм длиннее стандартной модели – достигает 4870 мм в длину при колесной базе в 2878 мм. Это самый крупный легковой Peugeot на данный момент, если не считать пикап Landtrek. Модель выпускают в Китае на заводе Dongfeng-Peugeot.

Впрочем, увеличенные размеры – не главное отличие Peugeot 508 L: если обычный 508 является пятидверным лифтбэком, то L-версия – это классический седан. Он является флагманом предприятия Dongfeng-Peugeot, и более доступным аналогом европейского DS 9.

Седан длиннее лифтбэка на 120 мм Фото: autohome.com.cn

Дизайн модели обновлен в духе пятидверного Peugeot 508 2023 – седан получил увеличенную безрамочную решетку радиатора и стреловидные светодиодные фары. Также обновлены фонари и колесные диски.

Салон Peugeot 508 L практически не претерпел изменений – только дисплей увеличен до 10 дюймов в диагонали и установлена более мощная беспроводная зарядка для смартфонов. В отличие от лифтбэка, седан не получил современный джойстик КПП.

В салоне увеличен тачскрин Фото: autohome.com.cn

Новый Peugeot 508 L будет предложен только с 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой на 211 л. с. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая КПП.

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