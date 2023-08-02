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В Киеве заработали очень необычные светофоры: где они установлены (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: КГГА | В Киеве установили специальные светофоры для велосипедистов

В Киеве в рамках пилотного проекта установили специальные светофоры для велосипедистов. Они появились на перекрестках с велодорожками.

На киевских перекрестках появились нестандартные светофоры. Они предназначены не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения".

В Киеве решили в экспериментальном порядке внедрить смежное светофорное регулирование для пешеходов и велосипедистов. ПДД Украины требуют, что движение по велосипедных дорожках на перекрестках должно регулироваться соответствующими светофорами.

На линзы светофоров нанесли изображение велосипедиста
Фото: КГГА

Необычные светофоры в Киеве установили на 8 перекрестках Киева, где проложены велосипедные дорожки. На их линзы нанесены изображения пешехода и велосипедиста.

Новые светофоры согласованы с Департаментом патрульной полиции. Пилотный проект продлится до 1 ноября нынешнего года.

Нестандартные светофоры в Киеве установлены на таких дорогах:

  • ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
  • ул. Богдана Хмельницкого – ул. Ивана Франко;
  • ул. Волошская – ул. Спасская;
  • просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (ранее – ул. Теодора Драйзера);
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
  • ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (ранее – ул. Марины Цветаевой);
  • ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (ранее – просп. Владимира Маяковского).

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