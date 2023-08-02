В Киеве заработали очень необычные светофоры: где они установлены (фото)

В Киеве в рамках пилотного проекта установили специальные светофоры для велосипедистов. Они появились на перекрестках с велодорожками.

На киевских перекрестках появились нестандартные светофоры. Они предназначены не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения".

В Киеве решили в экспериментальном порядке внедрить смежное светофорное регулирование для пешеходов и велосипедистов. ПДД Украины требуют, что движение по велосипедных дорожках на перекрестках должно регулироваться соответствующими светофорами.

На линзы светофоров нанесли изображение велосипедиста Фото: КГГА

Необычные светофоры в Киеве установили на 8 перекрестках Киева, где проложены велосипедные дорожки. На их линзы нанесены изображения пешехода и велосипедиста.

Новые светофоры согласованы с Департаментом патрульной полиции. Пилотный проект продлится до 1 ноября нынешнего года.

Важно В Украине разрешили сдавать экзамены на права неограниченное количество раз

Нестандартные светофоры в Киеве установлены на таких дорогах:

ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

ул. Богдана Хмельницкого – ул. Ивана Франко;

ул. Волошская – ул. Спасская;

просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (ранее – ул. Теодора Драйзера);

ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (ранее – ул. Марины Цветаевой);

ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (ранее – просп. Владимира Маяковского).

Ранее Фокус сообщал, что парковка в Киеве снова стала платной.

Также мы писали, что в Киеве заметили сверхмощный 700-сильный Dodge.