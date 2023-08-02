VW Golf и не только: Volkswagen готовит семейство спортивных электромобилей

Заряженные Volkswagen GTI станут электрическими. Первым такую версию получит новый Volkswagen Golf 9.

Знаменитую линейку Volkswagen GTI ожидает перезапуск. Под этим брендом будут выпускать спортивные электромобили. Об этом стало известно журналистам сайта CarBuzz.

В их распоряжении оказался и новый логотип GTI, в котором буква "I" заменена изображением молнии – это подчеркивает электрификацию линейки. 25 июля 2023 года Volkswagen оформил авторские права на эту эмблему.

В логотипе GTI букву "I" заменили молнией Фото: CarBuzz

Ожидается, что одним из первых представителей нового семейства станет электромобиль Volkswagen Golf GTI. Как известно, девятое поколение популярного хэтчбека станет электрическим.

Следует отметить, что электромобили Volkswagen сейчас имеют заряженные версии с обозначением GTX. Впрочем, это название не столь известно широкой общественности, как GTI. В прошлом году СЕО Volkswagen Томас Шефер отметил, что было бы безумием отказаться от знаменитого бренда GTI в эпоху электрификации.

Важно Новый Volkswagen Passat 2024 показали на первых официальных фото

Напомним, что заряженные Volkswagen GTI выпускают с 1976 года. Изначально аббревиатура расшифровывалась как Gran Turismo Injection (авто класса Gran Turismo с впрыском топлива).

Первенцем в линейке стал Volkswagen Golf GTI. Он получил более мощный инжекторный двигатель, а его ходовую доработали для улучшения управляемости. Позже заряженные версии также появились у моделей Polo, Scirocco, Lupo и Up.

Ранее Фокус рассказывал, что Volkswagen будет выпускать китайские электромобили.

Также мы писали, что Volkswagen готовит новый семейный кроссовер.