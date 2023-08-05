В Украине появился первый электрокроссовер Mitsubishi: подробности и характеристики (фото)
Электрокроссовер Mitsubishi Airtrek оснащен 224-сильным мотором и может проехать 520 км без подзарядки. Недорогая модель богато оснащена.
В Украину начали завозить новый Mitsubishi Airtrek. Это первый электрокроссовер в истории японской марки. Объявления о продаже модели появились на Auto.ria.
Электромобили Mitsubishi Airtrek завозят в Украину неофициально. Их импортируют из Китая, ведь в этой стране налажена сборка модели. Цена Mitsubishi Airtrek 2022 в новом или слегка подержанном состоянии составляет от 32 000 до 38 500 долларов.
Электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek разработан совместно с китайским концерном GAC и производится на его мощностях. Авто отличается граненым дизайном с огромной хромированной решеткой радиатора и раскосыми "двухэтажными" фарами. По размерам кроссовер немного компактнее нового Mitsubishi Outlander, который недавно также привезли в Украину.
Габариты Mitsubishi Airtrek 2022:
- длина – 4630 мм;
- ширина – 1920 мм;
- высота – 1728 мм;
- колесная база – 2830 мм.
В салоне на передней панели установлены два больших дисплея. Электромобиль Mitsubishi довольно богато оснащен – электропривод сидений и двери багажника, подогрев и вентиляция кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.
Новый Mitsubishi Airtrek в Украине предлагают в 224-сильной версии, хотя существует и вариант на 184 л. с. Максимальная скорость ограничена на 175 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 69,9 кВт∙ч позволяет проехать 520 км без подзарядки.
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