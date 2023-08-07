Volkswagen готовит электрифицированный дом на колесах: изображения и подробности

Новый Volkswagen California построят на базе минивэна T7 Transporter. Впервые дом на колесах станет гибридом.

Опубликованы первые официальные рендеры Volkswagen California нового поколения. Дом на колесах презентуют 25 августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на сайте Volkswagen.

Место для дебюта модели выбрано не зря – именно там в 1988 году показали самый первый автодом Volkswagen California. Новое поколение кемпера приурочено к 35-летию модели.

Для управления подсветкой и климатом предусмотрен планшет Фото: Volkswagen

На рендере видно, что в оснвое дома на колесах лежит новый Volkswagen Transporter T7, причем удлиненном (5173 мм) исполнении. Как и у VW California предыдущих поколений, крыша минивэна поднимается.

Внутри обустроят раскладаную кровать, мини-кухню и гостиную. Для управления климатом и освещением в салоне предусмотрен специальный планшет.

В основе авто лежит новый Volkswagen T7 Фото: Volkswagen

Большие перемены произойдут под капотом. Дом на колесах Volkswagen T7 California впервые оснастят плагин-гибридной установкой. Он получит 1,4-литровую бензиновую турбочетверку и электромотор суммарной мощностью 218 л. с. Автодом сможет передвигаться и на электротяге.

Тем временем уже в разработке электромобиль Volkswagen California. Его создают на базе ретро-минивэна ID.Buzz.

Также Фокус сообщал, что Suzuki Jimny переделали в самый маленький автодом.